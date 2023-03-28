Блинкен счел «циничной ловушкой» предложения о прекращении огня на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Предложения о прекращении огня на Украине могут быть всего лишь «циничной ловушкой» для заморозки конфликта, считает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«То, что выглядит привлекательным на поверхности, может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень беречься», – заявил он в ходе переговоров с зарубежными коллегами на тему достижения мира на Украине.

По мнению главы Госдепа США, нужно «беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия», но на деле только «позволит России закрепить свои достижения, выиграть время».

Напомним, ранее в Белом доме высказали обеспокоенность тем, что Китай может использовать визит Си Цзиньпина в Москву для попыток добиться перемирия на Украине.

Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон оставляет Киеву право самому решать, как заканчивать конфликт с Россией.