В РЖД ожидают поставку полностью российского электропоезда до конца 2023 года

Во второй половине 2023 года может появиться электропоезд, полностью произведенный в России. Об этом в ходе заседания Совета Федерации рассказал глава компании РЖД Олег Белозеров.

«На 2023 год запланирована поставка полностью российского поезда, а на 2025 гол – двухсистемных поездов», - отметил Белозеров.

Глава компании также уточнил, что у РЖД проходит активная работа по развитию пассажирского комплекса по всем направлениям. Это касается и внедрения новых сервисов, и помощи в обслуживании маломобильных пассажиров, и расширение сети маршрутов, и обновление подвижных составов и инфраструктуры.

На заседании Совфеда также стало известно, что РЖД открыла второй путь на участке БАМа в Хабаровском крае. Работы по строительству объекта закончились на год раньше обозначенного срока. Об этом писал сайт KP.RU.

А в конце прошлого года в Федеральной пассажирской компании (ФПК), входящей в состав РЖД, анонсировали повышение тарифов на перевозки пассажиров в купе, вагонах СВ и класса «люкс».