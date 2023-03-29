Совет федерации одобрил создание реестра пивоваров

Уровень предельной мощности производства, при котором не нужно устанавливать счетчики учета объема выпуска, будет снижен с 300 до 100 тысяч декалитров в год с 1 сентября 2024 года. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Совете Федерации РФ одобрили закон об усилении контроля производства и оборота пива и пивных напитков. Для контроля производителей будет создан реестр в системе ЕГАИС. Предприятия не включенные в этот список не смогут заниматься производством данной алкогольной продукции.

Уровень предельной мощности производства, при котором не нужно устанавливать счетчики учета объема выпуска, будет снижен с 300 до 100 тысяч декалитров в год с 1 сентября 2024 года. Для предприятий, производящих менее 100 тысяч декалитров в год будет упрощен порядок включения в реестр.

Уже имеющие к 31 августа 2023 года на своем производстве оборудование учета предприятия, а также организации с лицензией на производство до 300 тысяч декалитров в год без средств учета, будут включены в реестр автоматически. Также с 1 февраля 2024 года будет проведена выездная оценка соответствия производителей, которые попадут в реестр автоматически.

Как писал ранее сайт KP.RU, данный законопроект был внесен в Государственную думу РФ 7 января 2023 года. По мнению члена комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева, это позволит учесть все продаваемое пиво, что значительно уменьшит долю контрафактной продукции. Также после нововведений налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина.