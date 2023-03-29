«Меладзе не должен больше появляться в России»: Депутат Виталий Милонов призвал жестко наказать сбежавших из страны артистов

Депутат Милонов призвал не пускать Меладзе в Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певцу Валерию Меладзе следует запретить въезд в Россию в связи с его критикой специальной военной операции на Украине, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Артисты, популярные люди пытаются в этом конфликте участвовать. У них есть свои причины – требуют западные кураторы. Когда эти Валерии Меладзе пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать билетики – это предательство. Я считаю, что Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен», – заявил он в эфире Радио «Комсомольская правда».

Как писал сайт KP.RU, ранее в Генпрокуратуру России с требованием проверить Валерия Меладзе на предмет финансирования им Вооруженных сил Украины обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, певец «неоднократно критиковал принятые госорганами и президентом РФ решения» на тему специальной военной операции. Бородин также отметил, что сейчас концерты и гастроли Меладзе на территории страны ограничены, однако он продолжает гастролировать за рубежом.