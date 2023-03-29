Медведев призвал предприятия ОПК увеличить объем производства боеприпасов и их эффективность

Медведев призвал увеличить объем производства вооружений для нужд ВС РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки на Казанский пороховой завод призвал оборонные предприятия к увеличению объемов производства для нужд ВС России. Медведев отметил, что также следует добиваться увеличения эффективности вооружений за счет новых современных разработок.

“В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности – полностью, без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России”, – заявил зампред Совбеза РФ. Видео своей поездки в Татарстан Дмитрий Анатольевич опубликовал в своем телеграм-канале.

Напомним, недавно Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ зачитал телеграмму Иосифа Сталина времен Великой Отечественной Войны. “Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали, а вы в тылу прохлаждались”, – писал Сталин в сентябре 41, и подобные обращения, по мнению Медведева, показывали хорошую эффективность.