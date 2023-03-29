В ЛНР заявили о применении ВСУ тактики ковровых бомбардировок в боях за Рубежное и Северодонецк

В ЛНР заявили о применении ВСУ тактики ковровых бомбардировок в Рубежном и Северодонецке Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы Украины применяли тактику ковровых бомбардировок в боях за города Рубежное и Северодонецк, заявила советник временно исполняющего главы Луганской народной республики Анна Сорока.

«Были прицельные обстрелы, которые не имеют избирательного действия, ковровые обстрелы, так называемый конверт, который ложится по квадрату и в центр, когда люди убежать не могут», – рассказала она в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам советника врио главы ЛНР, украинские военные часто обстреливали школы и детские сады из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров и реактивных систем залпового огня «Град».

Напомним, ранее стало известно, что командование ВСУ планировало наступление на Сватово в ЛНР. По словам военного эксперта Виталия Киселева, Киев планировал взять город на прошлых выходных.