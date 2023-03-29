В Бурятии актер театра пытался покончить с собой прямо на сцене

Актер театра Артур Шувалов провел "своеобразный манифест", нанося себе увечья перед зрителями Фото: Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева / Александра Данилова

В Бурятии актер Русского драмтеатра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов внезапно стал наносить себе увечья прямо на сцене перед зрителями и коллегами. Свой поступок, представленный как попытка суицида, он совершил во время поклона зрителям, и назвал его “своеобразным манифестом”.

В среду, 29 марта 2023 года в социальных сетях появилось видео этого “манифеста”. В пресс-службе правительства республики Бурятия завили, что в данный момент занимаются выяснением причин инцидента. Сам актер заявил, что мотивацией совершить странный поступок послужило желание руководства театра уволить его.

Также в пресс-службе Бурятии отметили, что в данный момент жизни артиста ничего не угрожает, а все обстоятельства инцидента, включая предшествующие ему, будут установлены и проверены.

Напомним, недавно в В МХАТ им. Горького произошел скандал. Около сотни человек пришли в театр по фальшивым билетам. Будучи недопущенными на спектакль, они устроили у дверей театра стихийный митинг и вызвали полицию.