Убыток Центрального банка РФ в 2022 году вырос в 27 раз и составил 721.7 млрд рублей

ЦБ РФ за 2022 год понес убытки более чем на 700 миллиардов рублей Фото: REUTERS

Центральный Банк России рассказал об увеличении своих убытков в 27 раз за 2022 год. В 2021 годом убыток ЦБ составил 26.3 миллиарда рублей, а в 2022 году увеличился до 721.7 миллиарда рублей. Суммарная стоимость всех активов Центробанка на конец 2022 года составила 47.2 триллиона рублей.

В отчете финансового регулятора сообщается, что ЦБ имеет отрицательный финансовый результат уже несколько лет подряд. В 2018 году убыток составил более 400 миллиардов рублей, а в 2019 более 180 миллиардов. Основной причиной потерь в 2022 году стали чистые расходы на операции с ценными бумагами. Также более 300 миллиардов рублей банк потерял из-за “нереализованной переоценки” долговых обязательств иностранных эмитентов.

Напомним, недавно Центральный банк РФ заявил о том, что внешний долг России сократился по итогам прошлого года до минимальных за 15 лет значений и составил 380,5 миллиарда рублей.