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НовостиЭкономика29 марта 2023 19:20

Убыток Центрального банка РФ в 2022 году вырос в 27 раз и составил 721.7 млрд рублей

ЦБ РФ имеет отрицательный финансовый результат уже несколько лет подряд
Сергей ЧИКОВ
ЦБ РФ за 2022 год понес убытки более чем на 700 миллиардов рублей

ЦБ РФ за 2022 год понес убытки более чем на 700 миллиардов рублей

Фото: REUTERS

Центральный Банк России рассказал об увеличении своих убытков в 27 раз за 2022 год. В 2021 годом убыток ЦБ составил 26.3 миллиарда рублей, а в 2022 году увеличился до 721.7 миллиарда рублей. Суммарная стоимость всех активов Центробанка на конец 2022 года составила 47.2 триллиона рублей.

В отчете финансового регулятора сообщается, что ЦБ имеет отрицательный финансовый результат уже несколько лет подряд. В 2018 году убыток составил более 400 миллиардов рублей, а в 2019 более 180 миллиардов. Основной причиной потерь в 2022 году стали чистые расходы на операции с ценными бумагами. Также более 300 миллиардов рублей банк потерял из-за “нереализованной переоценки” долговых обязательств иностранных эмитентов.

Напомним, недавно Центральный банк РФ заявил о том, что внешний долг России сократился по итогам прошлого года до минимальных за 15 лет значений и составил 380,5 миллиарда рублей.