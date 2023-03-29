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НовостиВ мире29 марта 2023 20:52

У Папы Римского обнаружили инфекцию в легких

Понтифик госпитализирован с жалобами на затрудненное дыхание
Мария ПАВЛОВА
Папа Римский госпитализирован с инфекцией в легких.

Папа Римский госпитализирован с инфекцией в легких.

Фото: REUTERS

У Папы Римского Франциска выявили инфекцию в легких. Понтифик госпитализирован с жалобами на затрудненное дыхание и пробудет в больнице несколько дней. Об этом сообщает в среду 29 марта служба печати Святого престола.

Сообщается, что медики исключили наличие коронавирусной инфекции у 86-летнего понтифика.

«Он прошел обследование в больнице Фонда Агостино Джемелли. Его результат показал наличие респираторной инфекции (коронавирусная инфекция исключена), что требует нескольких дней необходимой терапии в стационаре», - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов стать посредником в переговорах между Украинской православной церковью (УПЦ), и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), чтобы достичь согласия в вопросе изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Напомним, Папа римский сказал о любви к российскому и украинскому народам после окончания апостольской поездки в Бахрейн.