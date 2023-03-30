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НовостиОбщество29 марта 2023 22:05

ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1в»

Ракета вывела на орбиту космический аппарат в интересах российского Минобороны
Мария ПАВЛОВА
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Минобороны РФ.

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Минобороны РФ.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» состоялся вечером в среду 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Сообщается, что ВКС России провели пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк 29 марта, в 22 часа 57 минут.

Ракета вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2568», - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 23 марта 2023 года ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту военный спутник. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в начале февраля этого года с космодрома Байконур стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Выведение грузового корабля на орбиту и его отделение от третьей ступени носителя прошли успешно.