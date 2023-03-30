Политик Филиппо призвал привлекать к ответственности тех, кто обучает во Франции бойцов ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Франции совершают преступление, когда обучают солдатов ВСУ на территории своей страны, считает бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. В Twitter он написал, что считает необходимым привлекать к ответственности за это.

— В настоящее время украинские солдаты обучаются французской армией на французской земле. Почему депутаты не требуют права голоса? Обучать личный состав одной из сторон — это вступать в конфликт, и никто не задает вопросы! — высказался Филиппо.

Ранее экс-европарламентарий неоднократно критиковал Запад за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники Киеву. Такие решения приводят к затягиванию конфликта, считают он. Такого же мнения придерживаются и в МИД РФ.

Также Флориан Филиппо осуждает все высказывания, которые одобряют продолжение украинского кризиса. Так, после скандального заявления посла Польши во Франции о возможности вступления Варшавы в конфликт, французский политик назвал слова дипломата «сумасшедшими».