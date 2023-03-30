В Германии допустили, что смогут заполнить свои газовые хранилища без России

Hесмотря на запасы газа, в ЕС видят риски на будущий отопительный сезон Фото: EAST NEWS

В ФРГ могут полностью заполнить газовые хранилища без использования топлива из России. Об этом сообщил Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства Германии.

По мнению главы сетевого агентства, политика энергосбережения смогла помочь государству пережить холодное время года относительно хорошо. Он уточнил также, что газовые хранилища способны компенсировать колебания потребления топлива, тем самым образуя буферную систему для рынка.

«На данный момент мы завершаем зимний сезон с практически полными хранилищами. То есть в летнее время это поможет заполнить хранилища без использования трубопроводного газа из Россиии», - приводит слова Мюллера Handelsblatt.

При этом Мюллер отметил, что подготовка к следующей зиме должна быть очень хорошей. В связи с этим государство должно продолжать экономно потреблять газ. Если поставки газа продолжатся, то введутся в эксплуатацию запланированные дальнейшие терминалы СПГ, поэтому также не будет слишком холодно, считает глава сетевого агентства.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о заявлении главы Минэнерго Швеции Эббы Буш. По ее словам, несмотря на запасы газа, в ЕС видят риски на будущий отопительный сезон.