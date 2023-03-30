Песков сообщил, что корреспондента WSJ Гершковича задержали с поличным

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корреспондент Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, задержанный в России по обвинению в шпионаже, был пойман с поличным сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 30 марта 2023 года.

"Насколько нам известно, его взяли с поличным", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Дмитрия Песков, в Кремле ведется мониторинг публикаций зарубежных средств массовой информации, поэтому знакомы со статьями Эвана Гершковича и принимают их к сведению.

Напомним, корреспондент WSJ был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Силовики обвиняют журналиста американского издания в том, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.

Как писал сайт KP.RU, местные СМИ сообщили, что Эван Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к известной российской частной военной компании.