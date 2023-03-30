Raiffeisen Bank планирует продать или вывести за периметр группы российские активы

Глава компании сообщил о принятом решении рассмотреть возможные сделки по данному вопросу Фото: REUTERS

Активы австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать активы или вывести из своего состава дочернюю компанию из России. Об этом сообщил глава RBI Йоханн Штробль.

Глава компании сообщил о принятом решении рассмотреть возможные сделки по данному вопросу.

«Мы рассмотрим потенциальные сделки, которые ведут к продаже или выделению российского Райффайзенбанка и его выходу из группы RBI», - приводит слова Штробля ТАСС.

При этом, как уточнил Штробль, все процедуры будут проходить согласно с местными и международными законами и правилами, и в диалоге с соответствующими компетентными органами.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, что все ушедшие из России иностранные компании будут должны заплатить обязательный сбор с продажи активов. Речь идёт о продаже активов с 90 % дисконтом