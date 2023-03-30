Воздушная тревога объявлена по всей Украине 30 марта 2023

Воздушная тревога объявлена по всей Украине Фото: REUTERS

На всей территории Украины в четверг, 30 марта, была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации ведомства, сигналы воздушной тревоги прозвучали почти одновременно – в 13:26 по московскому времени.

Напомним, регулярные удары по украинской критической инфраструктуры начались 10 октября 2022 , после того, как Киев устроил теракт на Крымском мосту. Российская артиллерия атакует объекты военного управления и связи, предприятия оборонной промышленности и энергетики. Воздушная тревога по всей Украине объявляется практически ежедневно.

Как писал сайт KP.RU, во время визита президента США Джо Байдена в Киев также объявлялась воздушная тревога. Однако объективных причин тому не было амеркиканскикий лидер заранее оповестил Кремль о своем визите, попросив гарантий безопасности.