В МИД России заявили, что вопрос обмена задержанного репортера WSJ сейчас не стоит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия пока не ставит вопрос об обмене репортера газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича , заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что те обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание. Посмотрим, как дальше разовьется этот сюжет», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил дипломат, россияне, отбывающие наказание в США, оказываются в «жерновах американской системы преследования» по принципу наличия паспорта того или иного государства.

Как писал сайт KP.RU, корреспондент WSJ был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Силовики обвиняют журналиста издания в том, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.

Сообщалось, что Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к известной российской частной военной компании.