Евросоюз и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Страны Евросоюза и «Большой семерки» (G7) пока не смогли договориться об изменении потолка цен на нефть из России, сообщил представитель Еврокомиссии.

«На данный момент нет большинства, чтобы изменить потолок цен. Нет большинства и на уровне G7», – скакал он в ходе общения с журналистами.

Представитель ЕК не стал прямо говорить о том, начался ли в ЕС процесс пересмотра потолка цен на российскую нефть к середине марта, как изначально планировалось. Вместе с тем он отметил, что со стороны Еврокомиссии пересмотр цен был проведен.

Напомним, потолок цен на сырую нефть из России вступил в силу с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты – с 5 февраля 2023. Предельная цена составляет 60 долларов за баррель. При этом предполагается наличие определенного переходного периода. Так, для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января, будет предусмотрена отсрочка в 45 дней.