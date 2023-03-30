Российские войска уничтожили более 340 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России уничтожили более 340 военнослужащих и наемников украинской армии на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли на этом направлении два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одну установку РСЗО «Ураган» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России сообщило о ликвидации до 310 военных ВСУ на Донецком направлении. Также там были уничтожены 22 единицы военной техники украинской армии.

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