ВС РФ уничтожили более трехсот бойцов украинской армии за прошедшие сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации сообщило о ликвидации до 310 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки. Также на данном направлении уничтожено 22 единицы военной техники украинской армии.

Всего за прошедшие сутки российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику Украины в 118 районах, уничтожено 87 артиллерийских расчетов, а суммарные потери ВСУ со всех направлений за сутки составили до 535 бойцов.

Как рассказывал ранее сайт KP.RU, потери Киева в ходе спецоперации доходят до 880 бойцов за сутки. Издание Washington Post, ссылаясь на неизвестного чиновника Германии, заявило о потерях Киева до 120 тысяч человек. Вместе с потерей почти всех опытных военных, проходивших подготовку на Западе, это заставляет некоторых аналитиков сомневаться в возможности ВСУ провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.