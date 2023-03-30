WSJ: глава администрации Тайваня прибыла в США впервые за три года

Цай Инвэнь Фото: REUTERS

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прилетела в Нью-Йорк. Это ее первый визит в Соединенные Штаты более, чем за три года. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

По данным американских журналистов, визит носит неофициальный характер. Технически его следует рассматривать как "транзит", говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай в начале марта потребовал от Соединенных Штатов разъяснений в связи с ожидаемой встречей Цай Инвэнь и спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.

На этом фоне официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что соблюдение принципа "Одного Китая" является основой для благополучного развития отношений между Пекином и Вашингтоном.

По словам Нин, настоящей угрозой миру в Тайваньском проливе являются сепаратистские элементы на Тайване, которые американское руководство обязалось не поддерживать.

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