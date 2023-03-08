Китай потребовал от США объяснить планы по встрече спикера Палаты представителей с главой Тайваня Фото: REUTERS

Китай требует от Соединенных Штатов разъяснений в связи с ожидаемой встречей спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти и главой администрации Тайваня Цай Инвэн, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы уже сделали американской стороне серьезное представление и потребовали от США прояснить ситуацию. Китай против любых официальных контактов между Тайванем и Соединенными Штатами», – сказала она на брифинге.

Как отметила дипломат, соблюдение принципа «Одного Китая» является основой для благополучного развития отношений между Пекином и Вашингтоном. По словам Нин, настоящей угрозой миру в Тайваньском проливе являются сепаратистские элементы на Тайване, которые американское руководство обязалось не поддерживать.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Китая пообещали решительную борьбу против независимости Тайваня в 2023 году.

Напомним, на этой неделе в Тайване зафиксировали десять самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая.