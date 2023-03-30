В Бундестаге предложили привлечь Россию к расследованиям диверсий на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Россию необходимо привлечь к расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», считает председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст.

«Почему федеральное правительство не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию, для меня непонятно. Я считаю целесообразным и необходимым в свете нынешней ситуации привлечение России к международному расследованию атаки», – заявил он в беседе с ТАСС.

Как отметил парламентарий, в случае с «Северными потоками» речь идет об атаке на энергетическую инфраструктуру Германии, поэтому эти диверсии нужно срочно расследовать. По мнению Эрнста, если Россию не привлекут расследованию, то есть риск, что его результаты будут скрыты.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН отказался принять резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах, которая была предложена Россией и Китаем. Как писал сайт KP.RU, за принятие документа проголосовали только предложившие его страны, а также Бразилия.