Пентагон обвинил Россию в кибератаках на компанию Viasat в 2022 году Фото: EAST NEWS

Помощник министра обороны Соединенных Штатов по космической политике Джон Плам заявил, что Россия якобы совершила кибератаку на коммуникационную компанию Viasat в начале прошлого года.

«Россия осуществляла кибератаки на систему спутниковой связи США Viasat, чтобы нанести удар по системам командования и управления ВСУ и позволить Москве проводить маневры», – сказал представитель Пентагона на слушаниях в Палате представителей Конгрессе США.

По словам Плама, Россия совершила кибератаку на Viasat после объявления президентом Владимиром Путиным о начала специальной военной операции на Украине.

Напомним, ранее в США выдвинули обвинения против четырех россиян по делу о совершении киберпреступлений. Как утверждает Минюст Соединенных Штатов они с 2012 по 2018 год якобы были причастны к кибератакам на мировой энергетический сектор. За это время, как говорится в заявлении, атаки были нацелены на тысячи компьютеров в сотнях компаний в 135 странах мира.

Как писал сайт KP.RU, президент Джо Байден еще на год продлил введенные несколько лет назад в отношении России санкции в связи с предполагаемой причастностью к кибератакам на США.