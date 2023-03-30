Байден принял решение продлить на год действие антироссийских санкций

Байден продлил санкции против России и еще нескольких стран, связанные с предполагаемой причастностью к хакерским атакам на США. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден еще на год продлил введенные несколько лет назад в отношении ряда стран, в том числе и России, введенные в связи с предполагаемой причастностью этих стран к кибератакам на США. Об этом в среду, 29 марта, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2023 года», - сказано в сообщении.

В Белом доме отметили, что «вредоносная активность в киберпространстве» по-прежнему представляет собой «экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов».

Ранее в Вашингтоне обвинили шестерых россиян в кибератаках. Россияне якобы «обвалили» компьютерную инфраструктуру украинской энергосистемы, заблокировали лыжные подъемники на Олимпиаде в Сеуле, устроили кибератаку на партийный штаб французского президента Эммануэля Макрона и попытались взломать серверы грузинских госучреждений.

Также госдеп США обвинил Москву в причастности к масштабным хакерским атакам на системы американских ведомств.

В 2020 году одна из крупнейших производителей программного обеспечения американская корпорация Microsoft оказалась затронута в результате масштабной хакерской атаки. До этого кибератаке подверглись правительственные ведомства США.

Также сообщалось, что министерство финансов Соединенных Штатов ввело ограничительные меры в отношении Северной Кореи, которые коснулись трех хакерских группировок.