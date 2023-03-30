Глава ЕК заявила, что безопасность Евросоюза зависит от отношений с Китаем Фото: REUTERS

Национальная безопасность стран Евросоюза будет зависеть от характера отношений с Китаем, считает председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«То, как мы справимся с отношениями с Китаем, станет определяющим фактором нашего будущего экономического процветания и национальной безопасности», – заявила политик в ходе выступления в Институте китаеведения Меркатора.

Как отметила фон дер Ляйен, Китай является уникальной страной с богатой историей, и менее чем за 50 лет «перешел от повсеместной бедности и экономической изоляции к тому, чтобы стать второй по величине экономикой мира». По словам главы ЕК, влияние КНР распространяется на все континенты мира, однако амбиции Пекина еще шире.

Как писал сайт KP.RU, ранее фон дер Ляйен заявляла, что у Евросоюза пока нет доказательств поставок Китаем вооружений России. О введении санкций в отношении КНР следует рассуждать только в том случае, если военная помощь Пекина Москве станет реальностью, добавила она.