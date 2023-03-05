Глава Еврокомиссии заявила об отсутствии у ЕС доказательств поставок Китаем оружия России Фото: REUTERS

У Евросоюза пока нет доказательств поставок Китаем вооружений России, заявил председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией», – сказала глава ЕК на пресс-конференции.

О введении санкций в отношении Китая следует рассуждать только в том случае, если это военная помощь Пекина Москве станет реальностью, добавила она.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в специальной военной операции на Украине. Кроме того, по словам главы Госдепа, США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи в ее действиях на Украине.

Между тем КНР объяснила наращивание оборонного бюджета необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять свои обязательства.