Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу в Вооруженные силы РФ весной 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 30 марта 2023 года.

Как следует из его текста, под призыв в армию попадают россияне в возрасте от 18 до 27 лет, годных к воинской службе, которые не пребывают в запасе. В общей сложности планируется направить в ряды Вооруженных сил страны 147 тысяч новобранцев.

Повестки призывникам будут вручать в период с 1 апреля по 15 июля 2023 года.

Правительству России, органам исполнительной власти в регионах и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий для организации призыва.

Напомним, 21 декабря 2022 года на расширенной Коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу предложил призывать на срочную службу в армию и на флот в России парней не с 18 до 27 лет (как сейчас), а с 21 года до 30 лет.

13 марта 2023 года соответствующий законопроект о повышении призывного возраста был внесен в Госдуму. Какие изменения могут произойти в случае обновления российского законодательства в части срочного призыва на военную службу, читайте в материале KP.RU.