Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу в Вооруженные силы РФ весной 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 30 марта 2023 года.
Как следует из его текста, под призыв в армию попадают россияне в возрасте от 18 до 27 лет, годных к воинской службе, которые не пребывают в запасе. В общей сложности планируется направить в ряды Вооруженных сил страны 147 тысяч новобранцев.
Повестки призывникам будут вручать в период с 1 апреля по 15 июля 2023 года.
Правительству России, органам исполнительной власти в регионах и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий для организации призыва.
Напомним, 21 декабря 2022 года на расширенной Коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу предложил призывать на срочную службу в армию и на флот в России парней не с 18 до 27 лет (как сейчас), а с 21 года до 30 лет.
13 марта 2023 года соответствующий законопроект о повышении призывного возраста был внесен в Госдуму. Какие изменения могут произойти в случае обновления российского законодательства в части срочного призыва на военную службу, читайте в материале KP.RU.