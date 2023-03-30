Лавров назвал Запад прямым участником украинского конфликта Фото: REUTERS

Страны Запада являются прямыми участниками конфликта на Украине, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сами украинские руководители заявляют, что если не будет продолжения поставок все более наступательных вооружений на Украину, то они проиграют. Это признание означает только одно: Запад напрямую является участником этого конфликта», – заявил он в интервью кубинскому изданию Prensa-Latina.

Пот словам дипломата, если бы не страны Запада, конфликт на Украине давно бы закончился, и тогда угрозы, «нависшие» над русскоязычным населением с начала госпереворота 2014 года, были бы устранены. Как считает Лавров, киевский режим использовался Западом не только для уничтожения всего русского, но и для того, чтобы на территории Украины создавать прямые угрозы безопасности РФ.

Как писал сайт KP.RU, накануне Лавров высказал мнение, что Запад не хочет останавливать конфликт на Украине, о чем свидетельствует недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном прекращении огня. По мнению главы МИД России, страны Запада видят в боевых действиях на Украине свои интересы, прежде всего с точки зрения устранения очередного конкурента на мировой арене в лице РФ.