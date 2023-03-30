Власти Молдавии заявили о нежелании расторгать соглашение о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье

Молдавия не намерена расторгать соглашение с Россией о мирном решении конфликта в Приднестровье Фото: REUTERS

Вице-премьер республики Молдавия Олег Серебрян заявил о нежелании Кишенева расторгнуть подписанное в 1992 году соглашение о мирном решении конфликта в Приднестровье. Об этом политик заявил в эфире телеканала TVR Moldova 30 марта 2023 года.

“Мы не готовимся к его расторжению, нет предпосылок для этого, так как понимаем региональные обстоятельства, последствия новых пертурбаций в отношениях Кишинева и Тирасполя”, – заявил Серебрян. Политик отметил, что некоторые во власти республики критикуют это соглашение, но расторгать подобные соглашения “это совсем другой вопрос”.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что Киев хочет зажечь серьезный конфликт через провокацию в Приднестровье. По данным Министерства обороны России, киевский режим активизировал подготовку к вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику.

Глава ПМР недавно заявлял, что если Украина пойдет на военную провокацию в Приднестровье - это повлечет за собой масштабный конфликт, а может быть и новую мировую войну.