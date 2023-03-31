Языковая инспекция Литвы потребовала от украинских беженцев выучить литовский

В Литве украинским беженцам указали на необходимость изучить литовский язык. Фото: REUTERS

Украинским беженцам, находящимся на территории Литвы, придется сдать экзамен по литовскому языку. Такое заявление сделал председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка.

Чиновник в интервью LRT раскритиковал украинских беженцев за заявления о якобы ненужности литовского языка.

«Сейчас многие литовцы говорят на русском и, действительно, с украинцами для нас это основной язык коммуникации, все это понимают, что такая лояльность не навсегда», - предупредил беженцев Аудрюс Валотка, отметив, что литовская общественность «может быстро изменить свое мнение» об украинских беженцах.

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Тем временем в Швейцарии украинских беженцев обязали продать свои авто.

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