В Генштабе РФ сообщили, что все срочники весеннего призыва будут служить в России

В военкоматы страны уже прибыли и были поставлены на учет более 700 тысяч граждан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все призывники, призванные весной 2023 года в ряды Вооруженных сил (ВС) России, будут своевременно уволены и отправлены домой. Такое заявление сделал начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Глава Генштаба отметил, что в России завершаются мероприятия первоначальной постановки российских граждан на воинский учет. По его словам, в военкоматы страны прибыли и были поставлены на учет свыше 700 тысяч граждан.

Цимлянский также отметил, что на данный момент сильно возросло число желающих служить по контракту.

Напомним, в минувший четверг, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу в Вооруженные силы России весной 2023 года. Повестки призывникам будут вручать в период с 1 апреля по 15 июля текущего года.