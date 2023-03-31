На сайте Зеленского появилась петиция с призывом вернуть Украине статус ядерного государства Фото: REUTERS

На сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского была внесена петиция с требованием разорвать Будапештский меморандум и восстановить статус ядерного государства

«Украине не обязательно иметь ядерное оружие, но в связи с прямыми нарушениями договоренностей сторонами-подписантами Украина имеет право на восстановление ядерного статуса, получив статус ядерной державы», - сказано в петиции, где также отмечается, что Киеву не обязательно иметь при себе данное оружие, но он «имеет право им пользоваться».

Петицию была зарегистрирована в минувший четверг, 30 марта. На данный момент документ набрал свыше 400 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

Напомним, в минувший понедельник, 27 марта, на сайте украинского президента появилась петиция с призывом о запрете применять снаряды с обедненным ураном. В тексте говорилось о том, что применение этого вида снарядов является преступлением против человечества.

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