На сайте Зеленского появилась петиция с призывом запретить применять снаряды с обедненным ураном Фото: REUTERS

На сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского была внесена петиция с требованием о запрете украинским войскам применять боеприпасы с обедненным ураном.

В тексте документа отмечается, что применение такого вида снарядов является преступлением против человечества.

«Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции», - сказано в петиции.

Петиция была опубликована в минувший понедельник, 27 марта, а к утру вторника, 28 марта, документ набрал примерно 30 голосов. Для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч голосов, на сбор которых выделяется 90 дней.

Напомним, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди на прошлой неделе, 21 марта, объявила о решении Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном. Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Лондона провокацией, которые нацелены на дальнейшую эскалацию украинского конфликта вплоть до уничтожения самой страны.