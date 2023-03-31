Премьер Венгрии заявил, что Запад близок к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Премьер Венгрии заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны близки к началу серьезного обсуждения возможности отправки войск союзников на украинскую территорию. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников перешли границу и зашли на землю Украины … мир никогда не был так близок к мировой войне», - заявил глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth, отметив, что вероятность всего этого «растет со дня на день».

По мнению Орбана, лидеры западных стран болеют «военной лихорадкой». Глава венгерского правительства обвинил западных лидеров в отправке на Украину более опасного оружия, заявив, что на данный момент на повестке дня стоит передача истребителей, однако раньше такая тема была запретной.

Напомним, 23 марта 2023 года Минобороны Словакии заявил о передаче Украине первых истребителей МиГ-29.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: Масштабное контрнаступление на Украине будет в мае, сейчас нужно формировать резервы (подробнее)