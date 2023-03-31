В 2022 году иностранные банки заработали 211 млрд рублей в России

30 марта стало известно о том, что Raiffeisen Bank планирует продать или вывести за периметр группы российские активы Фото: REUTERS

В прошлом 2022 году зарубежные банки в России заработали 211 млрд рублей или 104% от общей прибыли всего сектора.

Согласно данным Центробанка, общая прибыль иностранных кредитных организаций в условиях кризиса превысила 211 млрд рублей, но в целом по сектору с учетом российских банков она составляет 203 млрд рублей.

«При сокращении кредитного портфеля зарубежные банки увеличили объем средств, прежде всего от корпоративных клиентов», — следует из статьи «Коммерсанта» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Всего на территории страны работают 108 банковских организаций с иностранным участием в капитале. Стоит отметить, что в 2021 году прибыль зарубежных банков составила 262,3 млрд руб, это 11% совокупной прибыли.

Напомним, 30 марта стало известно о том, что Raiffeisen Bank планирует продать или вывести за периметр группы российские активы. Сайт KP.RU рассказывал об этом подробнее.

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