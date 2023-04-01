В России ввели обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года Фото: Кирилл Кухмарь /ТАСС

С 1 апреля этого года в России начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков. Согласно новому закону, обязательная маркировка пока распространится на слабоалкогольные напитки в кегах, то есть тех, которые продаются на розлив.

Документ обяжет производителей и поставщиков маркировать кеги специальными стикерами и передавать сведения в систему «Честный знак». При этом стикеры нужно будет сканировать на всех этапах, чтобы реализация напитков проходила без ущерба для бюджета.

Следующим этапом станет обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянных и пластиковых бутылках – ее планируется начать с 1 октября 2023 года, затем дело дойдет и до напитков в алюминиевых банках, которые начнут маркировать с 15 января 2024.

Как считают эксперты Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ, цена разливного алкоголя вырастет из-за обязательной маркировки несущественно – чуть более чем на 0,4%. Прибыли бюджета при этом оцениваются в 30 миллиардов рублей в год.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Совете Федерации одобрили закон об усилении контроля производства и оборота пива и пивных напитков. Для этого будет создан реестр в системе ЕГАИС. Предприятия, не включенные в этот список, не смогут заниматься производством данной алкогольной продукции.