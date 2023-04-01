Социальные пенсии в России выросли на 3,3% с 1 апреля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый год с 1 апреля 2023 года в России проводится традиционная индексация пенсионных выплат. В текущем году социальные пенсии вырастут на 3,3%.

В июне прошлого года социальные пенсии были увеличены «вне плана» на 10%. Таким образом, за год пенсионные выплаты в этой категории были проиндексированы на 13,6%, что превышает официальную инфляцию, которая по данным Росстата, за 2022 год в России составила 11,9%.

Социальные пенсии получат российские граждане, у которых не хватает официального трудового стажа для получения полноценной страховой пенсии. То есть человек не работал совсем или работал мало. Кроме того, такие выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью, потерявших кормильца, детей-сирот.

Сообщается, что повышение данного вида пенсий затронет свыше 4 млн человек. Кроме того, на 3,3% вырастут выплаты льготникам, чьи пособия «привязаны» к размеру социальной пенсии.

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3% с 1 апреля 2023 года, что обеспечит их рост выше темпа инфляции.

Напомним, 23 марта текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным отчетом в Госдуме заявил об увеличении социальных пенсий, отметив, что действующие меры поддержки будут сохранены.