Консульство РФ в Аргентине советует россиянам оспаривать отказ в продлении ВНЖ

Mиграционные власти Аргентины начали массово отказывать жителям России в оформлении вида на жительство и продлении пребывания в стране как туристов Фото: EAST NEWS

Российское консульство в Аргентине советует россиянам, столкнувшимся с отказом в продлении их туристического статуса или выдаче ВНЖ, оспаривать такое решение. Об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Георгий Полин.

Ранее он заявлял, что миграционные власти Аргентины начали массово отказывать жителям России в оформлении вида на жительство и продлении пребывания в стране как туристов. По словам Полина, в Аргентине есть многоуровневая система апелляций как в судебной, так и в исполнительной власти. Решения в отношении россиян должны оспариваться исключительно в законном порядке с привлечением адвокатов.

Одно из адвокатских бюро подготовило оферту для тех, кто оказался в подобной ситуации. В ней говорится о том, что обжаловать решений миграционных властей очень важно, в противном случае решение вступит в силу и власти могут незамедлительно депортировать тех, кто получил отказ. Само обжалование решения дает возможность находиться в Аргентине законно до рассмотрения апелляции, считают эксперты, приводит их слова РИА Новости.

Напомним, стало известно, что власти Аргентины начали массово отказывать гражданам РФ в продлении туристического пребывания. Кроме того, россиянам отказывают в оформлении видов на жительство, а уже выданные отменяют.

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