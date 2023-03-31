Аргентина массово отказывает россиянам в продлении туристического пребывания

Россиянам в Аргентине отказывают в продлении туристического пребывания и аннулируют виды на жительство. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Аргентины начали массово отказывать гражданам РФ в продлении туристического пребывания. Также россиянам отказывают в оформлении видов на жительство, а уже выданные отменяют. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

«Речь идет о нескольких десятках случаев», - цитирует Полина ТАСС.

Дипломат напомнил россиянам о возможности подать апелляцию на подобные решения аргентинских властей.

«Рекомендуем соотечественникам, не согласным с принятыми в их отношении мерах, обжаловать решения исключительно в законном порядке с привлечением лицензированных адвокатов, а в случае, если они не владеют испанским языком, то и переводчиков», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Аргентина отзывает виды на жительство россиян, покинувших страну после рождения детей.

Напомним, в 2023 году в Аргентину перестали пускать беременных россиянок, чтобы не предоставлять гражданство их будущим детям. В феврале в аэропорту столицы Аргентины застряли шесть беременных россиянок.

Тем временем жители Аргентины прониклись судьбой людей из Донбасса и прислали помощь с другого континента. Подробности здесь на KP.RU.