Орбан заявил, что Запад ошибся, недооценив способность России адаптироваться к санкциям

Орбан заявил, что Запад ошибся, недооценив способности России адаптироваться к санкциям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны совершили ошибку, недооценивая способности Москвы адаптироваться к санкционным ограничениям, которые та проявила уже после введения первых ограничительных мер в 2015 году

«Недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой. И я вижу, что Россия приспосабливается к ситуации введенных против нее европейских санкций», - заявил глава венгерского правительства.

Орбан отметил, что Будапешт поставлял Москве продукты в 2015 году, однако на данный момент при всем своем желании Венгрия этого сделать бы уже не смогла. По его словам, за несколько лет Россия смогла выстроить свое сельское хозяйство, а также пищевую промышленность.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций в отношении Москвы будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих ограничений.

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