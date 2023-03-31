Польская журналиста предостерегла НАТО от вторжения на территорию Украины Фото: REUTERS

Журналистка Ханна Крамер в своей колонке для издания Niezale ny Dziennik Polityczny заявила, что вторжение войск НАТО на территорию Украины могут привести к катастрофе. Она отметила, что шансы ВСУ на победу в конфликте уменьшаются с каждым днем, что может побудить Западных союзников Киева ввести войска НАТО в зону конфликта.

“Киевскому режиму уже ничего не поможет: ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка вооружений”, – написала журналистка, отметив, что отправка бойцов Североатлантического альянса может привести к третьей мировой войне.

По мнению Крамер, США заявили о желании поддерживать Украину до конца из-за того, что поражение украинской армии “будет означать конец американской диктатуры в мире”. Также она отметила, что без экономической и военной помощи НАТО режим президента Зеленского не продержался бы до сегодняшнего дня. НАТО и США, по ее словам, являются прямыми участниками конфликта на Украине.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров также называл страны Запада прямыми участниками конфликта. По мнению министра, конфликт был бы уже решен, если бы США и страны Запада не способствовали поддержанию боевых действий поставками оружия. Сайт KP.RU также рассказывал, что по мнению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страны ЕС близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину.