В Генштабе РФ заявили, что призывники не будут отправляться в зону спецоперации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские военнослужащие по призыву не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Такое заявление сделал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, отметив, что для решения поставленных задач достаточно контрактников и мобилизованных.

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. На сегодня численность военнослужащих по контракту и отмобилизованных военнослужащих вполне достаточна, чтобы решать поставленные перед ними задачи», - заявил начальник Генштаба в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал сайт KP.RU, Цимлянский также заявил, что все призывники, призванные в ряды ВС РФ весной 2023 года, будут своевременно уволены и отправлены домой. Начальник Генштаба также сообщил, что на данный момент завершаются мероприятия первоначальной постановки на воинский учет. Согласно представленным им данным, в военкоматы России были поставлены на учет более 700 тысяч граждан.