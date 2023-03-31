CNN: Бывшего президента США Дональда Трампа могут арестовать 4 апреля 2023 года

Бывшего президента США Трампа могут арестовать 4 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Издание CNN, ссылаясь на адвоката бывшего президента США Дональда Трампа, заявило о возможном аресте политика в следующий вторник, 4 апреля 2023 года. Трампу могут предъявить обвинения в мошенничестве в рамках избирательной кампании США, в ходе которой политик заплатил “за молчание” порноактрисе Сторми Даниелс.

В статье CNN отмечается, что подобный случай может шокировать американских граждан, так как в истории США ни один бывший президент не сталкивался с уголовным преследованием. Сам Трамп считает, что данное преследование является “политическим” и представляет собой вмешательство в выборы на высочайшем уровне.

“Я считаю, что эта «охота на ведьм» сильно ударит по Джо Байдену”, – заявил Трамп, отметив, что американцы понимают суть происходящего. Он выразил уверенность, что сможет победить на предстоящих выборах команду действующего президента, тем самым позволив гражданам “сделать Америку вновь великой”.

Напомним, Трамп ожидал своего ареста еще 21 марта 2023 года. В своем обращении к гражданам Америки он призвал выходить на протесты в случае его задержания.