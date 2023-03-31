Кремль пообещал насыщенное председательство России в Совбезе ООН Фото: REUTERS

Председательство России в Совете безопасности ООН будет насыщенным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН, и будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Вместе с тем Россия намерена оставаться ответственным членов Совбеза ООН, подчеркнул Песков.

Напомним, российская сторона будет председательствовать в СБ ООН в апреле этого года.

Между тем, как писал сайт KP.RU, Россия осталась разочарована итогами голосования в Совете Безопасности ООН по российскому проекту резолюции о расследовании подрывов газопроводов «Северного потока». СБ всемирной организации отказался принять российскую резолюцию – за принятие документа проголосовали только предложившие его страны, а также Бразилия.