В Испании увеличились закупки природного газа из России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Испании увеличились закупки природного газа из России. Против сырья не было введено никаких ограничений, посему власти страны и Евросоюза оказались бессильны, пишет испанская газета El Confidencial.

Как сообщает издание, Испания оказалась лидером в Европе по импорту российского сырья. Газ закупают частные компании и эти сделки проводятся на полностью законных основаниях.

По словам журналиста Лукаса Прото, Испания увеличила закупки топлива на 84% после начала СВО на Украине. За первые два месяца этого года импорт вырос на 172% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также журналист добавил, что власти в Европе попытались надавить на испанских импортеров, при том что российский сжиженный газ не находится под санкциями запада в Испании.

Между тем, в Германии допустили, что смогут заполнить свои газовые хранилища без России. По мнению главы сетевого агентства Клауса Мюллера, политика энергосбережения смогла помочь государству пережить холодное время года относительно хорошо.