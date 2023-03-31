Песков назвал спецоперацию единственным средством достижения целей России на Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент специальная военная операция на Украине является единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Москвой.

«В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной», - заявил представитель Кремля, комментируя сделанное накануне предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об установлении перемирия на Украине.

При этом Песков не исключил, что данную тему обсуждаться главы России и Белоруссии будут обсуждать на будущей неделе.

Напомним, сегодня, 31 марта, белорусский лидер предложил прекратить боевые действия на территории Украины, объявив перемирие без перемещения техники, а также без переброски какого-либо вооружения с обеих сторон.