Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации на Украине

Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбербанк отменил комиссию за денежные переводы для участников специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции. Для клиентов на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету», – говорится на сайте банка.

Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах России, а также через систему быстрых платежей в пределах установленных лимитов, отметили в кредитной организации. При этом функция переводов без комиссии для участников СВО уже подключена автоматически.

Как писал сайт KP.RU, российские банки с конца сентября прошлого года до 28 февраля 2023 предоставили участникам специальной военной операции на Украине, а также членам их семей отсрочку по выплате кредитов на сумму 69,3 миллиарда рублей.