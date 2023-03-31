Подполковник США Шеффер заявил, что российские войска способны безостановочно истощать украинские силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря своим преимуществам Вооруженные силы (ВС) России продолжают истощать украинские войска. Такое заявление сделал подполковник США в отставке Энтони Шеффер.

«Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их "котел" и уничтожить», - сказал подполковник США YouTube-каналу Judging Freedom

Шеффер заявил, что за счет эффективным и продвинутым средствам разведки российские войска мгновенно уничтожают Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый раз, когда те пытаются организовывать какую-нибудь атаку.

По его словам, украинские войска не обладают достаточной логистикой для того, чтобы восполнить свои потер, а также дает российской армии возможность безостановочно истощать ВСУ. «Зачем спешить закрывать открытую рану, если украинцы продолжают истекать кровью?», - добавил он.

Напомним, накануне Defense One сообщила, что производитель ракет для HIMARS не сможет обеспечить их производство для поставок украинским войскам.