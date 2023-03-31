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НовостиПолитика31 марта 2023 11:13

Подполковник США Шеффер заявил, что российские войска способны безостановочно истощать украинские силы

По словам Шеффера, украинские войска не обладают достаточной логистикой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Подполковник США Шеффер заявил, что российские войска способны безостановочно истощать украинские силы

Подполковник США Шеффер заявил, что российские войска способны безостановочно истощать украинские силы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря своим преимуществам Вооруженные силы (ВС) России продолжают истощать украинские войска. Такое заявление сделал подполковник США в отставке Энтони Шеффер.

«Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их "котел" и уничтожить», - сказал подполковник США YouTube-каналу Judging Freedom

Шеффер заявил, что за счет эффективным и продвинутым средствам разведки российские войска мгновенно уничтожают Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый раз, когда те пытаются организовывать какую-нибудь атаку.

По его словам, украинские войска не обладают достаточной логистикой для того, чтобы восполнить свои потер, а также дает российской армии возможность безостановочно истощать ВСУ. «Зачем спешить закрывать открытую рану, если украинцы продолжают истекать кровью?», - добавил он.

Напомним, накануне Defense One сообщила, что производитель ракет для HIMARS не сможет обеспечить их производство для поставок украинским войскам.