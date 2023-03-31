Defense One: производитель ракет для HIMARS не может обеспечить их производство для поставок ВСУ

Американская компания не может удовлетворить потребности Киева в ракетах для HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Lockheed Martin, производящая ракеты GMLRS для систем залпового огня HIMARS, столкнулась с проблемами с оборудованием, рабочей силой и логистикой. Об этом сообщило издание Defense One, отметив, что это не позволит компании полностью обеспечить потребность ВСУ в снарядах для американских РСЗО.

В статье издания отмечено, что Украина является не единственной желающей получить ракеты GMLRS, а компания на данный момент работает в полную силу, производя до десяти тысяч ракет в год. На увеличение производительности вдвое, по мнению авторов статьи, может уйти более двух лет.

Напомним, в начале марта журналист Калеб Ларсон предупреждал, что Киев скоро столкнется с проблемой поставок боеприпасов, из-за которой поставляемая на нужны ВСУ западная техника “станет бесполезной”.

Сайт KP.RU также рассказывал, что отправляя Киеву боеприпасы, некоторые страны уже столкнулись с их нехваткой на собственных складах, а производители снарядов не могут увеличить производство из-за дефицита взрывчатых веществ в Евросоюзе, а также из-за низких промышленных мощностей европейского ОПК.