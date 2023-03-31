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НовостиПолитика31 марта 2023 11:28

Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Лавров заявил, что концепция внешней политики России отражает революционные подвижки в международных делах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 31 марта, во время совещания у президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации выступил с докладом, представив новую концепцию внешней политики России, отметив, что отражает революционные подвижки в международных делах.

«Логика документа, как Вы и упомянули, Владимир Владимирович, отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что в виде важнейшего ресурса в документе был закреплен курс «на раскрытие потенциала стратегического партнерства с нашими великими соседями», среди которых он назвал Китай, Индию, странами исламского мира, государства АСЕАН, Африканского континента, а также Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как писал сайт KP.RU, глава государства утвердил новую концепцию.